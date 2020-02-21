Михайлюк взяв участь у матчі НБА проти “Мілуокі”, в якому набрав 7 очок

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Мілуокі Бакс”.

Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі “Детройт Пістонс” і відіграв 29 хвилин у матчі, який його команда програла з рахунком 106:126, повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 7 очок, зробив 5 підбирань і 2 результативні передачі, а з-за дуги був точний лише в одному випадку з п'яти.

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Відео кращих моментів матчу:

Всього у нинішньому сезоні Михайлюк зіграв у 47 матчах за “Детройт”, в яких у середньому набирав 8,9 очка при 42% точності дальніх кидків.

Фото: Getty Images