Головного лікаря Мінмолодьспорту судитимуть за закупівлю сумнівних препаратів
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України завершено досудове розслідування відносно державного тренера – головного лікаря національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України за фактом пособництва у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам”, - йдеться у повідомленні.
Як встановили слідчі, службові особи Державної установи “Укрспортзабезпечення", діючи у змові з державним тренером – головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України та в інтересах окремих суб'єктів господарювання закупили препарати, які не зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів України та не є лікарськими засобами чи виробами медичного призначення.
При цьому реальної потреби у здійсненні закупівлі зазначених препаратів не було, що підтверджується показами понад 30 спортсменів, серед яких чемпіони України у відповідних видах спорту, призери чемпіонатів Європи, всесвітніх змагань та учасники Олімпійських ігор.
Зазначеними діями службових осіб інтересам держави в особі Міністерства молоді та спорту України завдано збитків на суму понад 6,7 млн гривень.
Обвинувальний акт відносно головного лікаря за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті.
З іншими підозрюваними виконуються вимоги ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів досудового розслідування).