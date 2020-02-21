Головного лікаря Мінмолодьспорту судитимуть за закупівлю сумнівних препаратів

Головний лікар Міністерства молоді та спорту України постане перед судом за закупівлю сумнівних препаратів, чим завдав збитків державі на суму понад 6,7 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБ України завершено досудове розслідування відносно державного тренера – головного лікаря національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України за фактом пособництва у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, службові особи Державної установи “Укрспортзабезпечення", діючи у змові з державним тренером – головним лікарем національних збірних команд України Міністерства молоді та спорту України та в інтересах окремих суб'єктів господарювання закупили препарати, які не зареєстровані в Державному реєстрі лікарських засобів України та не є лікарськими засобами чи виробами медичного призначення.

При цьому реальної потреби у здійсненні закупівлі зазначених препаратів не було, що підтверджується показами понад 30 спортсменів, серед яких чемпіони України у відповідних видах спорту, призери чемпіонатів Європи, всесвітніх змагань та учасники Олімпійських ігор.

Зазначеними діями службових осіб інтересам держави в особі Міністерства молоді та спорту України завдано збитків на суму понад 6,7 млн гривень.

Обвинувальний акт відносно головного лікаря за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті.

З іншими підозрюваними виконуються вимоги ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів досудового розслідування).