Перший день зимового ЧУ з легкої атлетики у Сумах відзначився особистими рекордами

Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні розпочався з особистих рекордів чемпіонів. У перший день змагань у Сумах розіграли чотири комплекти медалей.

Чемпіоном України у штовханні ядра став сумчанин Ігор Мусієнко, його результат — 20,00 м. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

"Зробити більше він зможе вже на Кубку Європи з метань. І там, у Лейрії, як мінімум наблизиться до олімпійського нормативу (21,10 м) і до своєї мрії – відбору на Олмпійські ігри-2020 у Токіо (Японія)", - зазначили у пресслужбі.

Вікторія Ратнікова перемогла у бігу на 60 м із особистим рекордом — 7,21 с. Її результат увійшов до трійки найкращих в Європі.

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У змаганнях серед чоловіків з бігу на 60 метрів “золото” виграв Ерік Костриця також з особистим рекордом - 6,69 с.

Єгор Абрамов встановив особистий рекорд і переміг зі стрибків із жердиною - 5,30 м.