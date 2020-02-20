УЄФА відкрив на своєму сайті платформу для повторного продажу квитків на футбольний чемпіонат Європи.

Перепродаж квитків на Євро-2020 розпочнеться з 26 лютого. Офіційний сайт УЄФА відкрив офіційну платформу для тих, хто з різних причин не зможе потрапити на матчі європейської першості.

На даний момент всі, хто вже раніше придбав квитки, але з різних причин не поїдуть на Євро, можуть виставити їх на продаж. Дедлайн часу - 25 лютого, 20:00 за київським часом.

З 16:00 26 лютого розпочнеться новий перепродаж квитків за номінальною ціною.

Нагадаємо, що раніше українська асоціація футболу (УАФ) на офіційному сайті оголосила про старт продажу квитків на контрольний матч між збірними України та Польщі. Українським фанатам пропонуються квитки в два гостьових сектори за ціною в 485 гривень.