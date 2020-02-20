Сестри Кіченок залишають турнір WTA у Дубаї після парного чвертьфіналу

Українські тенісистки сестри Надія і Людмила Кіченок завершили боротьбу на турнірі WTA у Дубаї (ОАЕ) після парного чвертьфіналу.

Поєдинок із четвертими сіяними дуетом Габріела Дабровські (Канада, 4)/Чжан Шуай (Китай, 4) завершився з рахунком 2:6, 4:6. Про це повідомляє БТУ.

Раніше сьогодні дніпрянки Людмила і Надія Кіченок у другому раунді турніру WTA Premier у Дубаї (ОАЕ) із призовим фондом 848 тисяч доларів обіграли китайсько-російський дует Дуань Ін'ін/Вероніка Кудерметова.

Турнір Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA Premier) триватиме у Дубаї до 23 лютого.