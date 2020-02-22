Переможна серія Берінчика триватиме

У нашого боксера 85% на перемогу в черговому титульному поєдинку.

22 лютого в броварському ТРЦ «Термінал» пройде бій Денис Берінчик– Ектор Сармієнто. Для Дениса це буде вже його четвертий захист титулу Міжнародного чемпіона WBO.

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Суперником Дениса стане аргентинець, який раніше не проводив поєдинки за межами батьківщини. Латиноамериканець молодше Берінчика, йому 26 років (Денису - 31 рік), але при цьому Ектор встиг провести більше боїв - 22. На його рахунку одна поразка та 14 перемог нокаутом. Українець, нагадаємо, провів в профі 12 поєдинків, всі виграв (7 раз достроково).

Не зважаючи на це, головним претендентом на перемогу вважається Денис. Аналітики Parimatch оцінюють його шанси в досить високі 85%. Про Сармієнто відомо не так багато. Наразі не варто говорити про те, що він суперник вищого рівня ніж ті, з якими Берінчик зустрічався раніше.

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Незадовго до поєдинку, під час відкритого тренування Дениса стало відомо, що боксер вирішив змінити тренера. Замість Станіслава Григорука тепер він працює з Єгором Голубом. Цікаво, що новий тренер Берінчика на два роки молодший за свого підопічного. Втім, Дениса це не турбує: «Ми були в збірній разом, ми дотримуємося однієї стратегії, ми обидва Тельці. Ми знаємо, над чим працюємо», - сказав він.