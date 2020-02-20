Костенко перемогла другу сіяну на турнірі ITF в Анталії

16-річна українська тенісистка Любов Костенко вийшла у чвертьфінал турніру ITF W15 в Анталії (Туреччина).

Поєдинок Любов Костенко - Мелані Стокке (Норвегія) тривав 2,5 години і завершився з рахунком 7:6 (5), 7:5. Про це повідомляє БТУ.

На рахунку української тенісистки 4 реалізовані брейк-поїнти з 10 і 3 програних гейми на своїй подачі.

Для 16-річної харків’янки це перший турнір серед професіоналів у нинішньому році.

У чвертьфіналі змагань в Анталії Костенко зіграє проти восьмої сіяної Юліани Лісарасо з Колумбії.

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Нагадаємо, що Любов Костенко цьогоріч брала участь у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) серед юніорів, де у матчі другого кола поступилася 16-й "ракетці" турніру Хон І Коди Вон з Гонконгу (3:6, 6:3, 1:6).