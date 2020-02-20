Нападник збірної України Яремчук розповів про реабілітацію після операції

Нападник бельгійського футбольного клубу “Гент” і збірної України Роман Яремчук розповів, як проходить курс реабілітації у Сербії після операції на ахіллі.

Роман Яремчук а інтерв’ю Zbirna.com, зокрема, повідомив, що до кінця місяця планує приступити до бігових вправ.

“Наразі я проходжу курс реабілітації в Сербії. Відновлення йде дуже добре. Думаю, що до кінця місяця почну бігати і поступово приступати до тренувань. Багато працюю над тим, щоб швидше повернутися на поле і набрати свою оптимальну форму. Хочеться продовжувати забивати голи.

Мене всіляко підтримують в клубі, весь час дзвонять зі збірної України. Питають, як мої справи. Звичайно, така увага приємна і почесна. Я розумію, яка відповідальність на мені лежить і постараюся нікого не підвести. Працюватиму з подвоєною енергією, щоб повернутися сильнішим”, - сказав Яремчук.

Як повідомлялося, Роман Яремчук разом із Романом Безусом та Ігорем Пластуном увійшов до заявки “Гента” на плей-офф Ліги Європи сезону-2019/2020. Перший поєдинок відбудеться в Римі. В 1/16 фіналу бельгійці зіграють з італійською "Ромою". Матчі 1/16 фіналу ЛЄ відбудуться 20 та 26-27 лютого.

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Збірна України свій перший матч на чемпіонаті Європи з футболу зіграє 14 червня в Амстердамі на стадіоні “Йоган Кройфф Арена” проти збірної Нідерландів. Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу, де їхніми суперниками стали Нідерланди, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово).

Фото: ФК "Гент"