Вайлдер і Фьюрі ледь не побилися під час фінальної дуелі поглядів

Чемпіон WBC у суперважкій вазі американський боксер Деонтей Вайлдер і британець Тайсон Ф'юрі ледь не побилися під час традиційної дуелі поглядів на фінальній пресконференції.

Інцидент стався у Лас-Вегасі напередодні бою-реваншу, повідомляє Sport.ua.

“Вайлдер і Ф'юрі встали один напроти одного і почали про щось говорити, після чого американець штовхнув британця. Зупинити бійку вдалося членам команд боксерів і охорони”, - йдеться в повідомленні.

Матч-реванш Вайлдер — Ф’юрі відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого у Лас-Вегасі (США), а на кону стоятиме титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, яким сьогодні володіє Вайлдер.

Перший бій відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. Американець за підсумком поєдинку зберіг чемпіонський титул.

З моменту своєї першої зустрічі непереможені боксери провели по два бої: Вайлдер нокаутував Домініка Брізіла і Луїса Ортіса, а Ф'юрі переміг Тома Шварца (технічним нокаутом) і Отто Валліна (рішенням суддів).