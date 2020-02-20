Вайлдер і Фьюрі ледь не побилися під час фінальної дуелі поглядів
Інцидент стався у Лас-Вегасі напередодні бою-реваншу, повідомляє Sport.ua.
“Вайлдер і Ф'юрі встали один напроти одного і почали про щось говорити, після чого американець штовхнув британця. Зупинити бійку вдалося членам команд боксерів і охорони”, - йдеться в повідомленні.
Матч-реванш Вайлдер — Ф’юрі відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого у Лас-Вегасі (США), а на кону стоятиме титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, яким сьогодні володіє Вайлдер.
Перший бій відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. Американець за підсумком поєдинку зберіг чемпіонський титул.
З моменту своєї першої зустрічі непереможені боксери провели по два бої: Вайлдер нокаутував Домініка Брізіла і Луїса Ортіса, а Ф'юрі переміг Тома Шварца (технічним нокаутом) і Отто Валліна (рішенням суддів).