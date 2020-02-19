УХЛ: «Кременчук» програв в овертаймі «Дніпру»

«Донбас» розгромив «Крижаних Вовків».

В матчах 36-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» (Херсон) перемогло в овертаймі «Кременчук» 2:1, а «Донбас» розгромив «Крижаних Вовків» (Київ) 10:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В Херсоні місцеве «Дніпро» обіграло в овертаймі лідера чемпіонату «Кременчук» 2:1. Основний час завершився внічию 1:1. На гол нападника гостей Бондаренка херсонці відповіли шайбою Пугачьова. В овертаймі переможну шайбу закинув захисник «Дніпра» Дорофеєв.

В іншому матчі ігрового дня «Донбас» розгромив в Києві «Крижаних Вовків» 10:2. У складі «Донбасу» хет-трик в активі Коренчука.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 87 (36). На другому місці «Донбас» - 80 (35). «Дніпро» на третій позиції - 77 (36). «Білий Барс» посідає четверте місце – 47 (34).

Нагадаємо, в центральному матчі 35-го туру УХЛ «Донбас» переміг на виїзді «Кременчук» 5:4.