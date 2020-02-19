Захисник “Шахтаря” Муравський до кінця сезону гратиме в “Маріуполі”

20-річний захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Назарій Муравський до завершення сезону гратиме в “Маріуполі” на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“Ще одним новачком нашої команди став Назарій Муравський. Гравець “Шахтаря” виступатиме за азовців на правах оренди до кінця нинішнього сезону”, - йдеться в повідомленні.

За юнацьку команду “Шахтаря” Муравський зіграв 43 матчі й забив 1 м’яч. У нинішньому сезоні він провів 16 ігор за молодіжний склад донецького клубу.

Також гравець брав участь у матчах Юнацької ліги УЄФА: 18 ігор, 1 гол.

Фото: ФК "Шахтар"