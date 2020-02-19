"Динамо" отримає 500 тис євро за оренду Родрігеса в "Анкарагюджю"

Піврічна оренда футбольного фурварда київського "Динамо" Жерсона Родрігеса обійшлася турецькому клубу "Анкарагюджю" в 500 тис євро.

В орендный угоді гравця з Люксембурга відсутня опція викупу, повідомляє 19 лютого турецьке видання Star.

Родрігес вже зіграв у складі турецької команди три матчі, відзначившись двома забитими м'ячами і однією результативною передачею. "Анкарагюджю" набрав сім очок e трьох матчах. Команда зі столиці Туреччини йде на 16-у місці у Суперлізі.

Нагадаємо, Родрігес перейшов на правах оренди до "Анкарагюджю" 31 січня і виступатиме в турецькому клубі до закінчення сезону-2019/2020.