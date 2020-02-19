Київське “Динамо” скасувало відкрите тренування 20 лютого

Київське “Динамо” скасувало відкрите тренування 20 лютого

Укрінформ
Київський футбольний клуб “Динамо” скасував відкрите тренування, яке мало відбутися 20 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної Сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за рішенням УАФ, перший матч “Динамо” у другій частині сезону-2019/20 має пройти без глядачів. Це буде матч 19 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги проти полтавської “Ворскли”, який відбудеться 22 лютого на стадіоні імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 17.00.

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Київський клуб звернувся з проханням реалізувати право на застосування норми регламенту УАФ і дозволити дітям до 14 років відвідати цей поєдинок. Українська асоціація футболу (УАФ) частково задовольнила це прохання і надала право на відвідування стадіону дітям із футбольних шкіл і академій.

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