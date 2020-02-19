УЄФА покарав “Олександрію” забороною на реєстрацію нових гравців

Український футбольний клуб “Олександрія” отримав заборону на реєстрацію гравців в Україні та міжнародних змаганнях Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За інформацією Sport Arena, дана заборона діятиме до повного виконання рішень органів правосуддя ФІФА.

“Олександрія” отримала покарання у вигляді заборони на реєстрацію і заявку нових гравців за невиконання рішення дисциплінарного комітету ФІФА від 2019 року в відведений термін, який закінчився в січні 2020 року. Це рішення ДК ФІФА стосується невиконання рішення Палати по вирішенню суперечок ФІФА від 2014 року. Природа боргу за даним рішенням ПРС ФІФА поки невідома.

Раніше стало відомо, що заборона не дозволяє олександрійцям зареєструвати зимових новачків команди Артема Гордієнка, Богдана Мишенка і Романа Вантуха через заборгованість, що залишилася ще з часів минулого керівництва клубу. Ці футболісти не встигнуть дебютувати за клуб у наступному турі Прем'єр-ліги. У неділю, 23 лютого, команда Володимира Шарана проведе перший матч в УПЛ у другій частині сезону-2019/20 - проти “Колоса”.

Керівництво “Олександрії” наразі працює над вирішенням ситуації і має намір зареєструвати новачків до кінця заявочного періоду.

Фото: fco.com.ua