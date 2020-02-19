Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - чоловіча індивідуальна гонка

На чемпіонаті світу з біатлону, який триває в Антгольці-Антерсельві (Італія), у середу, 19 лютого, пройде чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами.

Україну представлятимуть Сергей Семенов (8-й стартовий номер), Артем Прима (17), Руслан Ткаленко (65) та Антон Дудченко, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Підгрушна єдина з українок відібралася у мас-старт ЧС з біатлону Загалом у гонці, яка розпочнеться о 15.15 за київським часом, візьмуть участь 105 біатлоністів. Читайте також: Італійка Вірер виграла індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону 20 лютого чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Змагальну програму 23 лютого завершать мас-старти.