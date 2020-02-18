Команда Луніна звільнила головного тренера

Хаві Росада довіряв українському воротарю.

Хаві Росада звільнений з посади головного тренера «Реала Ов'єдо», повідомляє офіційний сайт клубу.

37-річний іспанець працював з командою з червня минулого року. Під керівництвом Росади команда зіграла 24 матчі і здобула лише шість перемог.

«Реал Ов'єдо» йде в зоні вильоту другого іспанського дивізіону (Сегунди), посідаючи 19-е місце. Від порятунку клуб відділяє всього одне очко. Наступний матч команда Луніна проведе 23 лютого вдома проти «Луго».

Нагадаємо, що в середині січня до «Ов'єдо» на правах оренди з «Реала» перейшов український голкіпер Андрій Лунін. Росада довіряв воротарю, який зіграв шість матчів за іспанський клуб.