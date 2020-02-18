Українки Костюк і Снігур виграли стартові матчі турніру ITF в Каїрі

Українські тенісистки успішно стартували у вівторок на змаганнях ITF World Tennis Tour у столиці Єгипту з призовим фондом 60 тис дол.

Марта Костюк (№168 WTA) обіграла другу "ракетку" турніру Варвару Грачову (103) з Росії - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

У другому раунді Марта зустрінеться з переможницею матчу між Катаржиною Пітер з Польщі та австрийкою Мелані Клаффнер.

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Дар'я Снігур (231) на старті турніру за дві години здобула перемогу над австрийкой Юлією Грабер (226) - 1:6, 6:4, 6:3. За вихід до чвертьфіналу киянка зіграє з четвертою сіяною румункою Іринлю-Камелією Бегу або з єгиптянкою Маяр Шериф Абдельазіз.

На фото: Марта Костюк.