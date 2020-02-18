Світоліна прокоментувала свою поразку на старті змагань у Дубаї

Шоста “ракетка” світу українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася враженням від поєдинку з американкою Дженніфер Брейді на старті турніру WTA в Дубаї (ОАЕ).

Еліна Світоліна після поразки в цьому поєдинку, зокрема, зазначила, що не змогла показати навіть 10% від того, що може.

"Зараз важко сказати, що саме сталося, чому я так зіграла. Я могла б і краще зіграти, тому що я люблю виступати в Дубаї. Мені потрібно було краще сьогодні грати і краще боротися, але я навіть не змогла показати 10% від того, що можу... Я важко працюю, але щось наразі йде неправильно. Але ми продовжуватимемо працювати заради того моменту, коли я відчуватиму себе краще і краще гратиму”, - цитує Світоліну БТУ.

Також Світоліна зазначила, що цей результат не вплине на її розклад подальших виступів на турнірах.

“Наступного тижня я виступаю в Досі, так що буду повертатися на корт і працювати над своєю грою", - додала тенісистка.

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Як повідомляв Укрінформ, перша "ракетка" України та шоста тенісистка планети Еліна Світоліна невдало стартувала у вівторок на представницькому турнірі в Дубаї (ОАЕ) із загальним призовим фондом 2 млн 529 тис 840 дол.

У першому раунді харків'янка поступилася американці Дженніфер Брейді (№52 WTA) з рахунком 2:6, 1:6.

Фото: DDF Tennis