Михайло Кохан з особистим рекордом здобув ліцензію на Олімпіаду в Токіо

Михайло Кохан з особистим рекордом здобув ліцензію на Олімпіаду в Токіо

Укрінформ
Український метальник молота Михайло Кохан з особистим рекордом здобув ліцензію на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).

19-річний український спортсмен став переможцем зимового чемпіонату України з довгих легкоатлетичних метань, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Результат 77 м 62 см у змаганнях серед молоді приніс йому не лише перемогу з особистим рекордом, а й перепустку на Олімпійські ігри.

Літня Олімпіада 2020 року проходитиме в Токіо 24 липня - 9 серпня під гаслом United by emotions ("Об'єднані емоціями").

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За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Як заявив президент НОК Сергій Бубка, Україна планує здобути на літні Ігри в Токіо 150-200 ліцензій.

Фото: OIS/IOC

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