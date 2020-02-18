Михайло Кохан з особистим рекордом здобув ліцензію на Олімпіаду в Токіо

Український метальник молота Михайло Кохан з особистим рекордом здобув ліцензію на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).

19-річний український спортсмен став переможцем зимового чемпіонату України з довгих легкоатлетичних метань, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Результат 77 м 62 см у змаганнях серед молоді приніс йому не лише перемогу з особистим рекордом, а й перепустку на Олімпійські ігри.

Літня Олімпіада 2020 року проходитиме в Токіо 24 липня - 9 серпня під гаслом United by emotions ("Об'єднані емоціями").

За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Як заявив президент НОК Сергій Бубка, Україна планує здобути на літні Ігри в Токіо 150-200 ліцензій.

Фото: OIS/IOC