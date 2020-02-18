"Шахтар" може віддати Муравського в оренду "Маріуполю"

Захисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Назарій Муравський може перейти в оренду до "Маріуполя".

Як повідомляє Dynamomania.com, про це розповів ведучий "Футбольного формату" Андрій Малиновський.

Він зазначив, що Назарій Муравський, якого називають "другим Чигринським", взяв участь у першому зимовому зборі “Шахтаря”. Він зіграв із "Лехом", "Войводіною", "Пролетером", "Словацько" і “Македонією ДП”, а також виявився в заявці "Шахтаря" на Лігу Європи.

Однак вже 10 лютого захисник вийшов у стартовому складі “Маріуполя" в спарингу зі "Львовом" на тренувальному зборі в Туреччині, а також зіграв із тбіліським "Локомотивом" (1:2).

17 лютого футболісти “Маріуполя” приступили до тренувань на полях УТБ після повернення зі зборів. Команда розпочала підготовку до матчу проти луганської “Зорі”, який відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні імені Бойко.