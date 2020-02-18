Два голи “Челсі” в матчі проти “МЮ” скасували після застосування VAR

Футболісти англійського клубу “Манчестер Юнайтед” обіграли на виїзді лондонський “Челсі” (2:0) у 26 турі АПЛ.

Поєдинок “Челсі” - “Манчестер Юнайтед” відбувся вчора ввечері і завершився з рахунком 0:2. Два голи “Челсі” були скасовані після застосування системи відеодопомоги арбітрам VAR. Про це повідомляє Sport Arena.

У складі “МЮ” голами відзначилися Марсьяль (на 45 хвилині) і Магуайр (66).

Після перерви “Челсі” відігрався, але гол Курта Зума був скасований після перегляду VAR. У кінці зустрічі господарі поля скоротили відставання, але гол Олів'є Жиру також був скасований завдяки VAR.

Таким чином, “Манчестер Юнайтед” має наразі в своєму активі 38 очок і посідає 7 місце в турнірній таблиці АПЛ. “Челсі” має 41 очко і посідає 4 місце, яке дозволяє взяти участь в Лізі чемпіонів УЄФА.

20 лютого “червоні дияволи” на виїзді проведуть перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти “Брюгге”, а “Челсі” 22 лютого зіграє з “Тоттенгемом” у 27 турі АПЛ.

Нагадаємо, що в українському чемпіонаті систему VAR вперше застосують в матчі 19 туру УПЛ “Динамо” - “Ворскла”, який відбудеться 22 лютого.

Фото: Ua-football