Захисник "Шахтаря" Бутко пішов в оренду до польського "Леха"

Футболіст донецького "Шахтаря" Богдан Бутко до кінця сезону-2019/2020 виступатиме в польській команді оренді "Лех" (Познань).

Про оренду захисника повідомляє пресслужба донеччан.

Нинішнього сезону гравець не провів за "Шахтар" жодного офіційного матчу, а взимку клуб не взяв Бутка на збори, підшукуючи йому нову команду.

"Лех", за який також виступає ексзахисник львівських "Карпат" Володимир Костевич, у чемпіонаті Польщі йде на 5-у місці.