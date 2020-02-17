Захисник "Шахтаря" Бутко пішов в оренду до польського "Леха"
Укрінформ
Футболіст донецького "Шахтаря" Богдан Бутко до кінця сезону-2019/2020 виступатиме в польській команді оренді "Лех" (Познань).
Про оренду захисника повідомляє пресслужба донеччан.
Нинішнього сезону гравець не провів за "Шахтар" жодного офіційного матчу, а взимку клуб не взяв Бутка на збори, підшукуючи йому нову команду.
"Лех", за який також виступає ексзахисник львівських "Карпат" Володимир Костевич, у чемпіонаті Польщі йде на 5-у місці.