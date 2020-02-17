Беленюк розповів, як впорався в дитинстві з проявом расизму

Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк розповів про випадок расизму, який трапився з ним у дитинстві.

Жан Беленюк в інтерв’ю Segodnya.ua, зокрема, зазначив, що цей випадок допоміг йому засвоїти правило, що треба вміти концентруватися лише на своїй меті та йти до неї.

“Називали мавпою. Ви знаєте, як можна називати людину з темною шкірою. Але скажу, що я дуже вдячний цьому хлопцю, бо він дійсно зробив для мене, я вважаю, хорошу послугу. Він навчив мене концентруватися саме на результаті й не зважати на те, що відбувається поза моєю концентрації. І мені тренер одного разу сказав, що ти маєш бути, як кінь, зашорений.

Ти повинен бачити лише свою мету, ти маєш йти до неї, а що відбувається десь там збоку, ззаду, зверху - тебе не повинно цікавити. І ці слова я засвоїв дуже добре. Це і зараз мені допомагає”, - сказав Беленюк.

Як повідомлялося, Жан Беленюк цьогоріч вирішив пропустити чемпіонат Європи, але перед Олімпіадою, можливо, у травні планує виступити на одному з турнірів. Головні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри проходитимуть в Токіо (Японія) 24 липня - 9 серпня 2020 року.