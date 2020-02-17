Футбольні курйози: гравець почав святкувати гол, хоча м’яч не докотився до воріт
У матчі другого за силою футбольного дивізіону Північної Ірландії гравець “Портадаун” почав передчасно святкувати гол - м'яч навіть не докотився до лінії воріт. Про це повідомляє Nv.ua.
“Курйозний епізод трапився в матчі 28-го туру першості. Суперником “Портадаун” була команда “Куїнс Юніверсіті”. В одному з епізодів після помилки захисника на побачення з голкіпером гостей вийшов один із футболістів господарів. Після зближення з воротарем він пробив повз нього і побіг святкувати гол. Однак через калюжі м'яч навіть не докотився до лінії воріт”, - йдеться в повідомленні.
Втім, ситуацію виправив інший гравець “Портадаун”, який вчасно зорієнтувався і добив м'яч у порожні ворота.
Ця перемога дозволила команді клубу “Портадаун” зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці чемпіонату.
Фото: ФК "Портадаун"