Українець Марченко стартує на турнірі ITF в Італії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко у понеділок розпочне виступи на турнірі ATP Internazionali di Tennis Trofeo Perrel-Faip в італійському місті Бергамо.
Першим опонентом Іллі стане італійський тенісист Андреа Пеллегріно, повідомляє Укрінформ.
У парній сітці Марченко зіграє разом в росіянином Романом Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками завтра будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустино.
Турнір завершаться 23 лютого.