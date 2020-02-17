Українець Марченко стартує на турнірі ITF в Італії

Український тенісист Ілля Марченко у понеділок розпочне виступи на турнірі ATP Internazionali di Tennis Trofeo Perrel-Faip в італійському місті Бергамо.

Першим опонентом Іллі стане італійський тенісист Андреа Пеллегріно, повідомляє Укрінформ. У парній сітці Марченко зіграє разом в росіянином Романом Сафіулліним. У першому колі їхніми суперниками завтра будуть аргентинець Марко Трунджелліті та італієць Лоренцо Джустино. Читайте також: Світоліна опустилася на 6 місце в оновленому рейтингу WTA Турнір завершаться 23 лютого.