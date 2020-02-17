Футболісти “Лаціо” перемогли “Інтер” і вийшли на друге місце в чемпіонаті Італії

Наразі у чемпіонаті Італії з футболу в Серії А “Лаціо” поступається лише “Ювентусу”.

Футболісти “Лаціо” вчора ввечері у 24 турі Серії А перемогли “Інтер” з рахунком 2:1 і вийшли на друге місце в турнірній таблиці. Про це повідомляє Sport Arena.

“Нерадзуррі” повели в рахунку в кінці першого тайму після точного удару зимового новачка команди Ешлі Янга. “Орли” відігралися після перерви - Чіро Іммобіле реалізував пенальті. На 69-й хвилині Сергій Милинкович-Савич забив другий гол “Лаціо” в матчі”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, "Лаціо" набрав 56 очок і в Серії А поступається лише лідерові чемпіонату "Ювентусу" з різницею в 1 очко. "Інтер" має 54 очок і йде третім.

20 лютого “Інтер” зіграє проти “Лудогорца” в 1/16 фіналу Ліги Європи, а “Лаціо” 23 лютого зустрінеться з “Дженоа”.

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