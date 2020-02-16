Арушанян і Михайлов стали бронзовими призерами чемпіонату Європи з вільної боротьби

У Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Другий день континентальної першості з вільної боротьби приніс Україні дві нагороди, повідомляє Укрінформ.

Бронзовими призерами чемпіонату Європи стали Ерік Арушанян (вагова категорія до 65 кг) та Василь Михайлов (79 кг).

Арушанян у сутичці за 3-тє місце завдав поразки французу Марвану-Ахмеду Йезза (11:6), а Михайлов поборов Джемаль Рушен Алі з Болгарії (7:0).

У заключний день чемпіонату Європи, 16 лютого, за бронзову нагороду виборюватиме Олександр Хоцянівський (125 кг).

На фото: Василь Михайлов.