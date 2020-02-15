"Мотор"програв у Скоп'є "Вардару" в гандбольній Лізі чемпіонів

Укрінформ
Гандболісти запорізького "Мотора" втратили шанси на вихід до плейофф Ліги чемпіонів сезону-20'9/2020.

15 лютого українська команда поступилася у матчі групи В клубу "Вардар" з Північної Македонії, який є діючим переможцем турніру, повідомляє Укрінформ. 

Результат зустрічі на майданчику Спортивного центру імені Яне Санданського у Скоп'є в пользу хозяев - 38:28 (16:11). 

Це вже 9-та поразка "Мотора" в нинішній Лізі чемпіонів. З однією перемогою та двома нічиїми (4 очки) запоріжці йдуть останніми в октеті В.  "Вардар" ніні посідає п'яте місце (11 очок). 

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Нагадаємо, до плейофф турніру виходять 6 команд групи з восьми. 

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