УХЛ: «Донбас» обіграв «Кременчук»

«Крижані Вовки» перемогли «Білий Барс».

В центральному матчі 35-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на виїзді «Кременчук» 5:4. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» втретє поспіль обіграв лідера сезону. На льоду в Кременчуку чинний чемпіон переміг 5:4. У гостей шайби закинули: Колесніковс (двічі), Карпенко, Лялька, Карамнов. За «Кременчук» забивали Олександров, Пукс, Григорян (двічі).

В матчі четвертої та п’ятої команд ліги перемогли столичні «Крижані Вовки». У Києві господарі обіграли «Білий Барс» (Біла Церква) 4:3.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 86 (35). На другому місці «Донбас» - 77 (34). «Дніпро» на третій позиції - 72 (34). «Білий Барс» посідає четверте місце – 47 (34).

Нагадаємо, в центральному матчі 34-го туру УХЛ «Донбас» переміг на домашньому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 6:0.