Українка Журавок виграла «бронзу» на Кубку IBU

Наша біатлоністка показала третій час у спринті.

Українська біатлоністка Юлія Журавок виграла «бронзу» в спринті на Кубку IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло, повідомляє Укрінформ.

Юлія Журавок показала відмінну стрільбу, закривши всі мішені. На останньому колі з українкою боролася німкеня Софія Шнайдер, але не змогла втримати перевагу за часом. Журавок виграла у суперниці 2 секунди на фініші.

Перші два місця на п'єдесталі зайняли шведка Елізабет Хогберг і норвежка Сюнневе Сулемдаль.

Ще одна українська біатлоністка Катерина Бех посіла 30-е місце, припустившись трьох промахів.