«Дніпро» перемогло «Харківських Соколів» і лідирує в Суперлізі

Клуб з Дніпра відірвався від «Прометея» на два очки.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» на власному майданчику перемогло «Харківських Соколів» 91:80. Про це повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» здобуло 17-у перемогу в сезоні, обігравши на своєму майданчику «Харківських Соколів» 91:80. Кращі у складі господарів – Террелл, Фесенко і Дугат. Найрезультативніший гравець матчу: Карім Джамар (23) – «Харківські Соколи».

В іншому матчі ігрового дня «Одеса» перемогла «Миколаїв» 77:74. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (29) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 39 (22). На другому місці «Прометей» - 37 (22). «Хімік» посідає третю позицію – 35 (22).

Нагадаємо, 14 лютого в баскетбольній Суперлізі «Київ-Баскет» на власному майданчику переміг «Прометей» (Кам’янське) 82:63, а «Запоріжжя» обіграло на виїзді «Черкаських Мавп» 92:89.