Цуренко зіграє у титульному матчі тенісного турніру в Каїрі

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал одиночних змагань турніру ITF із призовим фондом 100 тис дол ZED Open Women's Tennis у столиці Єгипту.

У суботу в півфіналі українка (№129 WTA) у двох сетах здолала 77-у "ракетку" світу Аранчу Рус з Нідерландів - 7:5, 6:0, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 27 хвилин.

У матчі за титул ZED Open Women's Tennis Цуренко зустрінеться з переможницею сьогоднішнього поєдинку між румункою Іриною Бегу (№118 WTA) та уродженкою Молдови, яка нині виступає за Іспанію, Альоною Большовою (111).

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Фінальна гра пройде 16 лютого.