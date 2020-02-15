«Ман Сіті» покарали, в Європі більше немає недоторканих

Команда українського футболіста Олександра Зінченка відсторонена від Ліги чемпіонів на два роки через порушення фінансового фейр-плей.

Англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» на найближчі два сезони відсторонений від участі в єврокубках. Таке рішення прийняла Європейська федерація футболу (УЄФА) через «серйозні порушення», пов'язані з розкриттям фінансових показників. Також клубу призначений штраф - 30 мільйонів євро.

За що покарали клуб Олександра Зінченка?

Клуб звинувачують в тому, що в 2012-2016 роках він завищував спонсорські доходи на своїх рахунках і надавав УЄФА невірну інформацію про свою беззбитковість. Це вважається грубим порушенням правил фінансового фейр-плей. Надавати допомогу в розслідуванні, відзначили в УЄФА, «Манчестер Сіті» відмовився.

Підставою для розслідування стали злиті електронні листи і документи, здобуті німецьким виданням Der Spiegel в листопаді 2018 року. В них повідомляється про цілу серію фінансовий порушень, скоєних чинним чемпіоном Англії.

Одним з головних фігурантів справи є власник клубу шейх Мансур. У документах, отриманих організацією, вказується, що істотна частина спонсорських доходів «Ман Сіті» - результат безпосередніх вливань з боку його власника. Зокрема, одне з електронних листів вказує, що джерелом фінансування «Ман Сіті» була компанія Abu Dhabi United Group. Звідти клуб отримав 65 мільйонів фунтів на сезон-2013/14, причому 57 мільйонів були вказані саме як спонсорські відрахування.

З «Ман Сіті» також можуть зняти очки в англійській Прем'єр-лізі, де діють схожі з УЄФА правила покарання за фінансові порушення. «Ман Сіті» порушення не визнає і має намір оскаржити рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді (CAS).

За оцінками The Daily Mail, пропуск двох сезонів в єврокубках буде коштувати «Ман Сіті» близько 170 мільйонів фунтів стерлінгів.

Станом на 15 лютого, «Манчестер Сіті» посідав друге місце в чемпіонаті Англії. Команда виграла два попередніх чемпіонати АПЛ.

Що буде далі і чому покарання «Ман Сіті» - це потужний сигнал

«Ман Сіті» - один з найдорожчих футбольних клубів в світі. У листопаді 2019 року біля 10% «Манчестер Сіті» було продана за 500 мільйонів доларів. Виходячи з суми угоди, весь футбольний клуб оцінений в рекордні 4,8 мільярда доларів.

У рейтингу найбагатших клубів світу Deloitte Football Money League, опублікованому в січні, «Манчестер Сіті» займав шосте місце. Його доходи в сезоні 2018/19 оцінювалися більш ніж в 610 мільйонів євро.

Хосеп Гвардіола і шейх Мансур

Власником «Манчестер Сіті» є City Football Group, майже 80% якої належить Abu Dhabi United Group члена королівської сім'ї ОАЕ, шейха Мансура бін Заїда Аль Нахайяна.

Рік тому УЄФА заборонив грати в Лізі Європи «Мілану» через порушення фінансового фейр-плей. Вчора отримав жорстке покарання «Ман Сіті» і ця новина по-справжньому шокувала світовий футбол. Вперше за тривалий час УЄФА вирішив, що дотримуватися правил необхідно всім клубам без винятку. І багатим, і дуже-дуже багатим. Тож «Парі Сен-Жермен» та мадридський «Реал» вже напружились.

За матеріалам іноземних ЗМІ