Українець Михайлюк набрав 6 очок у Матчі висхідних зірок НБА

Святослав Михайлюк став другим українцем в історії НБА, який зіграв у Зірковому вікенді.

Захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк зіграв у Матчі висхідних зірок НБА. В Чикаго збірна США обіграла Збірну світу 151:131, повідомляє Укрінформ.

Баскетболіст національної збірної України зіграв за Збірну світу. Він провів на майданчику 16 хвилин і набрав за цей час 6 очок і зробив 4 підбирання.

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Найрезультативнішим гравцем зустрічі став канадський форвард «Нью-Йорк Нікс» Ар Джей Барретт (27).

Матч висхідних зірок - частина Зіркового вікенду НБА. Головна подія – Матч всіх зірок ліги зіграють в ніч на понеділок, 17 лютого.