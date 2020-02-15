Чоловічий спринт продовжить чемпіонат світу з біатлону в Італії

На 54-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в Антгольці-Антерсельві (Італія), у суботу, 15 лютого, пройде чоловіча спринтерська гонка на 10 км з двома вогневими рубежами.

Україну представлятимуть Сергей Семенов (9-й стартовий номер), Дмитро Підручний (25), Артем Прима (29), Антон Дудченко (82) і Богдан Цимбал (104), повідомляє Укрінформ. Загалом у гонці, яка розпочнеться о 15.45 за київським часом, візьмуть участь 107 біатлоністів. Читайте також: Ольсбю-Ройселанн виграла спринт ЧС з біатлону, Підгрушна - четверта На 16 лютого заплановані гонки переслідування. 18 лютого - жіноча індивідуальна гонка, 19-го - чоловіча. 20 лютого чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Змагальну програму 23 лютого завершать мас-старти.