Юні українські фігуристки здобули перемоги на змаганнях у Франції

У Франції на офіційних змаганнях юні українські фігуристки із Києва здобули перемогу та призові місця.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

Початок 2020 року виявився успішним для наших фігуристок, які тільки починають свій шлях на професійному рівні та випробовують сили на змаганнях у Європі. На регіональних спортивних подіях сходу Франції, які організовує Французька федерація льодового спорту (FFSG), успішно виступили сестри Дарія та Віра Скуратовські з Києва.

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Юні фігуристки у Франції/ Фото: Андрій Лавренюк

Віра Скуратовська зайняла третю сходинку п’єдесталу в Діжоні (Бургундія) та другу в Бельфорі (Франш-Комте), а Дарія Скуратовська здобула перше місце у Діжоні та 7-ме місце у Бельфорі.