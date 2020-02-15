Юні українські фігуристки здобули перемоги на змаганнях у Франції
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Укрінформ
У Франції на офіційних змаганнях юні українські фігуристки із Києва здобули перемогу та призові місця.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.
Початок 2020 року виявився успішним для наших фігуристок, які тільки починають свій шлях на професійному рівні та випробовують сили на змаганнях у Європі. На регіональних спортивних подіях сходу Франції, які організовує Французька федерація льодового спорту (FFSG), успішно виступили сестри Дарія та Віра Скуратовські з Києва.
Юні фігуристки у Франції/ Фото: Андрій Лавренюк
Віра Скуратовська зайняла третю сходинку п’єдесталу в Діжоні (Бургундія) та другу в Бельфорі (Франш-Комте), а Дарія Скуратовська здобула перше місце у Діжоні та 7-ме місце у Бельфорі.