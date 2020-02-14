Ольсбю-Ройселанн виграла спринт ЧС з біатлону, Підгрушна - четверта
Першою на фініші була п'ятиразова чемпіонка планети в естафетних гонках норвежка Марте Ольсбю-Ройселанн, як показала час 21 хвилину 13,11 секунди і припустилася 2-х промахів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
"Срібло" здобула представниця США Сьюзен Данклі (6,8 секунди відставання, 0 промахів), "бронзу" - Люсія Хорватова з Чехії (21,3, 1).
Кращою з українок була Олена Підгрушна (+25,6, 0), яка прийшла на фініш четвертою. Віта Семеренко була 11-ю, Юлія Джима - 22-ю, Валя Семеренко - 36-ю.
Загалом у гонці взяли участь 102 біатлоністки.
У суботу, 15 лютого, на чемпіонаті світу пройде чоловічий спринт. На 16 лютого заплановані гонки переслідування. 18-го і 19 лютого відбудуться відповідно жіноча та чоловіча індивідуальні гонки. Продовжаться змагання 20 лютого одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого, а завершится змагальна програма гонками з масовим стартом 23 лютого.
На фото: Олена Підгрушна.