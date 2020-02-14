Світоліна залишить ТОП-5 рейтингу WTA після поразки в Хуахіні

Українська тенісистка Еліна Світоліна втратить дві позиції в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) після сьогоднішньої поразки на турнірі в Хуахіні (Таїланд).

За результатами змагань на турнірі Thailand Open (WTA International) із призовим фондом 275 тисяч доларів Еліна Світоліна переміститься на 6 місце в рейтингу WTA. Про це повідомляє Sport.ua.

Як повідомлялося, у чвертьфіналі перша “ракетка” України сьогодні програла японці Нао Хібіно з рахунком 4:6, 2:6.

З наступного тижня у Світоліної віднімуть очки за торішній півфінал турніру в Досі (185), але зарахують 60 очок, зароблених в Хуахіні.

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У світовій класифікації її обійдуть швейцарка Белінда Бенчич і Б’янка Андреєску з Канади.

Фото: Thailand Open