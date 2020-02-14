“Шахтар” замкнув ТОП-30 найбільш стабільних у фінансовому плані клубів світу
“Шахтар” посів у цьому рейтингу 30 місце, повідомляє “Футбол 1”.
“Донецька команда посіла 30 місце з показником 1.048, випередивши такі клуби як “Аякс” (31), “Мілан” (34), “Вест Гем” (44), “Боруссія Менхенгладбах” (50), “Порту” (61), “Бенфіка” (64), “Лаціо” (68) і “Аталанта” (75). Найстабільнішим клубом світу визнаний “ПСЖ” із коефіцієнтом 5.318. Зовсім трохи відстав “Манчестер Сіті” (5.197)”, - йдеться в повідомленні.
Для розрахунку показника використовувалися 5 критеріїв: матеріальні активи, грошові кошти, трансферна вартість гравців, потенційні інвестиції з боку власників і заборгованість.
ТОП-30 найбільш стабільних клубів:
1. ПСЖ - 5.318
2. Манчестер Сіті - 5.197
3. Баварія - 3.888
4. Тоттенгем - 3.441
5. Реал Мадрид - 3.336
6. Арсенал - 3.150
7. Челсі - 2.893
8. Ліверпуль - 2.616
9. Ювентус - 2.195
10. Боруссія Дортмунд - 2.154
11. Атлетико - 2.049
12. Барселона - 2.036
13. Лейпциг - 1.949
14. Гоффенгайм - 1.922
15. Гуанчжоу Евергранд - 1.853
16. Манчестер Юнайтед - 1.743
17. Наполі - 1.670
18. Лос-Анджелес - 1.657
19. Баєр - 1.551
20. Монако - 1.443
21. Лестер - 1.372
22. Лос-Анджелес Гелексі - 1.317
23. Зеніт - 1.309
24. Нагойя Грампус - 1.275
25. Інтер - 1.200
26. Ліон - 1.197
27. Сіеттл Саундерс - 1.146
28. Валенсія - 1.087
29. Віссел Кобе - 1.079
30. Шахтар - 1.048
Нагадаємо, що донецький футбольний клуб “Шахтар” є чинним чемпіоном країни і лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України сезону-2019/20.
Вчора, 13 лютого, клуб отримав ліцензію на запуск власного телеканалу — FCSD, який стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі “Шахтаря”, у тому числі й архівні, передматчеву та післяматчеву аналітику, інтерв’ю, репортажі про життя футбольної команди.
Фото: shakhtar.com