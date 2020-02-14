“Шахтар” замкнув ТОП-30 найбільш стабільних у фінансовому плані клубів світу

Донецький футбольний клуб “Шахтар” увійшов до рейтингу 100 найбільш стабільних у фінансовому плані клубів світу за версією авторитетного видання Soccerex.

“Шахтар” посів у цьому рейтингу 30 місце, повідомляє “Футбол 1”.

“Донецька команда посіла 30 місце з показником 1.048, випередивши такі клуби як “Аякс” (31), “Мілан” (34), “Вест Гем” (44), “Боруссія Менхенгладбах” (50), “Порту” (61), “Бенфіка” (64), “Лаціо” (68) і “Аталанта” (75). Найстабільнішим клубом світу визнаний “ПСЖ” із коефіцієнтом 5.318. Зовсім трохи відстав “Манчестер Сіті” (5.197)”, - йдеться в повідомленні.

Для розрахунку показника використовувалися 5 критеріїв: матеріальні активи, грошові кошти, трансферна вартість гравців, потенційні інвестиції з боку власників і заборгованість.

ТОП-30 найбільш стабільних клубів:

1. ПСЖ - 5.318

2. Манчестер Сіті - 5.197

3. Баварія - 3.888

4. Тоттенгем - 3.441

5. Реал Мадрид - 3.336

6. Арсенал - 3.150

7. Челсі - 2.893

8. Ліверпуль - 2.616

9. Ювентус - 2.195

10. Боруссія Дортмунд - 2.154

11. Атлетико - 2.049

12. Барселона - 2.036

13. Лейпциг - 1.949

14. Гоффенгайм - 1.922

15. Гуанчжоу Евергранд - 1.853

16. Манчестер Юнайтед - 1.743

17. Наполі - 1.670

18. Лос-Анджелес - 1.657

19. Баєр - 1.551

20. Монако - 1.443

21. Лестер - 1.372

22. Лос-Анджелес Гелексі - 1.317

23. Зеніт - 1.309

24. Нагойя Грампус - 1.275

25. Інтер - 1.200

26. Ліон - 1.197

27. Сіеттл Саундерс - 1.146

28. Валенсія - 1.087

29. Віссел Кобе - 1.079

30. Шахтар - 1.048

Нагадаємо, що донецький футбольний клуб “Шахтар” є чинним чемпіоном країни і лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України сезону-2019/20.

Вчора, 13 лютого, клуб отримав ліцензію на запуск власного телеканалу — FCSD, який стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі “Шахтаря”, у тому числі й архівні, передматчеву та післяматчеву аналітику, інтерв’ю, репортажі про життя футбольної команди.

Фото: shakhtar.com