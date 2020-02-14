Хокеїсти влаштували масову бійку в матчі 34 туру УХЛ

Масова бійка між гравцями клубів “Дніпро” і “Крижані Вовки” сталася під час матчу 34 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ).

Бійку розпочав президент “Крижаних Вовків” Андрій Хапков, який захищав свої ворота не лише хокейною технікою, а й потужними ударами. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

“У матчі 34 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між херсонським “Дніпром” і столичними “Крижаними Вовками” (8:2) команди показали, що чемпіонат дійсно наближається до вирішальної стадії плей-офф. Під кінець поєдинку команди продемонстрували свої боксерські навички і влаштували відразу три бійки біля воріт київської команди”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в чемпіонаті впевнено лідирує “Кременчук” - 86 (34). На другому місці “Донбас” - 74 (33). “Дніпро” посідає третю позицію - 72 (34).