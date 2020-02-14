Михайлюк візьме участь у Матчі висхідних зірок НБА

Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк стане учасником Матчу висхідних зірок НБА.

Матч Rising Star Challenge пройде 15 лютого в Чикаго у рамках Матчу зірок НБА і розпочнеться о 4.00 за київським часом. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Святослоав Михайлюк є другим українцем в історії, який стане учасником поєдинку висхідних зірок НБА. Матч пройде вже у традиційному форматі між командами Зірки США та Зірки усього світу, а гратимуть в ньому баскетболісти, які проводять свій перший або другий сезон у лізі.

Перед грою український футболіст, який єдиний представлятиме свій клуб у матчі, взяв участь у фотосесії учасників поєдинку.

Разом із Святославом Михайлюком у Матчі висхідних зірок НБА також візьмуть участь Лука Дончич, Трей Янг, Зайон Вільямсон, Джа Морант та інші.

У січні Святослав Михайлюк проводив на майданчику в середньому за матч 29.4 хвилини, набирав 13.3 очка за 43.8% реалізації кидків з-за дуги та 6.6 дальніх спроб за гру, робив 2.1 підбирання та 2.1 передачі. Він заслужено представлятиме Україну та свій клуб “Детройт Пістонс” на змагання у Чикаго.