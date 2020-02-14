Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - жіночий спринт
Укрінформ
В Антгольці-Антерсельві (Італія) триває 54-й чемпіонат світу з біатлону.
Змагання в п'ятницю, 14 лютого, продовжить жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.
Україну у спринті представлятимуть Юлія Джима (5-й стартовий номер), Валя Семеренко (32), Олена Підгрушна (79) та Віта Семеренко (97).
Гонка розпочнеться о 15.45 за київським часом.
Чоловічий спринт на 10 км пройде в суботу 15 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону триватиме до 23 лютого.