Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - жіночий спринт

Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - жіночий спринт

Укрінформ
В Антгольці-Антерсельві (Італія) триває 54-й чемпіонат світу з біатлону.

Змагання в п'ятницю, 14 лютого, продовжить жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.

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Україну у спринті представлятимуть Юлія Джима (5-й стартовий номер), Валя Семеренко (32), Олена Підгрушна (79) та Віта Семеренко (97).

Гонка розпочнеться о 15.45 за київським часом.

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Чоловічий спринт на 10 км пройде в суботу 15 лютого.

Чемпіонат світу з біатлону триватиме до 23 лютого.

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