Україна претендує на два

Україна претендує на два "золота" чемпіонату Європи-2020 з жіночої боротьби

Укрінформ
В Римі (Італія) триває чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

У турнірі з жіночої боротьби визначилися претендентки на медалі в останніх п'яти вагових категоріях, повідомляє Укрінформ.

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Українки Аліна Акобія (57 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (62 кг) пробилися у фінали, де боротимуться за "золото" відповідно з Грейс Якоб Буллен з Норвегії та росіянкою Інною Тражуковою.

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За бронзові нагороди континентальної першості посперечаються українки Ірина Гусяк (53 кг), Ірина Коляденко (65 кг) та Аліна Бережна-Стадник-Махиня (72 кг).

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Чемпіонат Європи в італійській столиці 16 лютого завершать представники вільного стилю боротьби.

На фото: Юлія Ткач-Остапчук.

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