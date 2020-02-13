Меркушина не бігтиме спринт на ЧС з біатлону

За Україну виступатимуть: Джима, Підгрушна і сестри Семеренко.

Збірна України з біатлону оголосила склад на завтрашній жіночий спринт на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві, повідомляє Укрінформ.

За збірну України бігтимуть: Юлія Джима (5-й стартовий номер). Валентина Семеренко (32), Олена Підгрушна (79), Віта Семеренко (97).

В першій гонці ЧС - змішаній естафеті на жіночих етапах бігли Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Остання пропускатиме спринт, хоч і вдало виступила в естафеті.

Старт жіночого спринту на ЧС з біатлону - о 15:45 за київським часом.