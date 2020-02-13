Меркушина не бігтиме спринт на ЧС з біатлону
Укрінформ
За Україну виступатимуть: Джима, Підгрушна і сестри Семеренко.
Збірна України з біатлону оголосила склад на завтрашній жіночий спринт на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві, повідомляє Укрінформ.
За збірну України бігтимуть: Юлія Джима (5-й стартовий номер). Валентина Семеренко (32), Олена Підгрушна (79), Віта Семеренко (97).
В першій гонці ЧС - змішаній естафеті на жіночих етапах бігли Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Остання пропускатиме спринт, хоч і вдало виступила в естафеті.
Старт жіночого спринту на ЧС з біатлону - о 15:45 за київським часом.