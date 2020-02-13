Суперліга: «Хімік» обіграв «Миколаїв»

Команда з Южного виграла 13-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» на власному майданчику переміг «Миколаїв» 73:70. Про це повідомляє Укрінформ.

На своєму майданчику в Южному «Хімік» здобув дуже непросту перемогу над «Миколаєвом» 73:70. Знову кращим у господарів став Льюїс Салліван (17 очок + 15 підбирань). Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (22) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 37 (21). На другому місці «Прометей» - 36 (21). «Хімік» посідає третю позицію – 35 (22).

Нагадаємо, 12 лютого в баскетбольній Суперлізі «Дніпро» на чужому майданчику перемогло «Харківських Соколів» 93:90.