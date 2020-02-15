«Кременчук» - «Донбас»: головна битва УХЛ

Лідер сезону приймає чинного чемпіона.

15 лютого о 16:00 в УХЛ відбудеться головне протистояння поточного сезону. Зійдуться лідери турнірної таблиці «Кременчук» і «Донбас». Донеччани є чинними чемпіонами, вони ставали найсильнішою командою України в чотирьох попередніх сезонах. Втім, зараз у «Кременчука» є шанс відібрати титул.

Підопічні Олександра Савицького йдуть на першому місці з відривом у 12 очок, також у них відмінна результативність (212:50, у «Донбасу» - 181:52). Щоправда, в очних зустрічах з донеччанами «кремінним» щастить не завжди. Дві останні зустрічі команда чинному чемпіону програла, причому в овертаймі. Зате до цього були перемоги 3:0 і 5:1.

Що стосується майбутнього матчу, то поки що шанси на стороні «Кременчука». Аналітики Parimatch дають їм 41% на перемогу проти 37% у «Донбасу». Нічия в основний час оцінюється у 22%.

Суперництво між командами принципове і тому гра очікується напруженою і видовищною. Вільних місць на арені точно не буде. Ще більше вболівальників будуть дивитися трансляцію матчу.