В Україні з'явилася нова промоутерська компанія Top Boxing Generation

У 2020 році компанія планує провести 8 боксерських шоу в різних містах України.

Минулої суботи в столичному КВЦ «Парковий» чемпіон світу WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян провів четвертий захист свого титулу. Бої Артема традиційно організовує його компанія Union Boxing Promotion. А в рамках боксерського шоу провели турнір «Чемпіон тільки один», організацією якого займалася молода компанія Top Boxing Generation. У цьому турнірі 8 боксерів змагалися за звання чемпіона в напівсередній вазі (до 66, 7 кг). Як так вийшло і чи чекати продовження ми з'ясовували в розмові з генеральним директором Top Boxing Generation Владом Єлісєєвим і координатором проекту, віце-президентом Ліги професійного боксу України Аліною Шатерніковою.

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Бокс з коктейль-вечіркою

«Спочатку ми проводили невеликі турніри під егідою Eliseev Boxing Team. З часом це переросло в більш потужний проект Top Boxing Generation (TBG). Вважаю, що 8 лютого глядачі побачили відмінний старт серії. В цьому році ми плануємо організувати 5 турнірів такого формату в різних містах України. Щоб виявити кращих проспектів в інших вагових категоріях. А до напівсередньої ваги ще обов'язково повернемося. Бєлінський (переможець турніру - прим. Ред.) довів своє право «проспекту». Але у них залишилося невирішене питання з Судоплатовим. Думаю, ми зможемо організувати цей бій пізніше. Та й взагалі в цій ваговій категорії багато хороших хлопців. Тому з неї і стартували», - згадує Влад Єлісєєв.

«Перша подія Top Boxing Generation відбулася 10 серпня 2019 в концерт-холі CaribbeanClub. Виникла ідея об'єднати людей, які люблять «тусити» в клубах в серпневу спеку, і фанів боксу в одному місці на одній події - вечорі боксу з коктейль-вечіркою. Нам це вдалося. Був soldout, молодих боксерів прийшли підтримати наші зірки боксу - Василь Ломаченко зі своїм батьком Анатолієм Миколайовичем, Сергій Дзінзірук, Віктор Постол, В'ячеслав Сенченко. Телеканал XSport виступив телевізійним партнером. Трансляція йшла в прямому ефірі і фінальні показники трансляції порадували і нас як організаторів, і партнерів», - уточнює Аліна Шатернікова.

Шатернікова впевнена, що Top Boxing Generation має непогані перспективи зайняти свою нішу, бо стратегія компанії відрізняється від роботи інших основних гравців цього ринку.

«Всі імениті промоутерські компанії в Україні концентруються на проведенні масштабних івентів в декількох великих містах України. Ми поважаємо кожну з компаній, проте є відчуття, що регіони обділені подібними святами боксу. Наприклад, Чернігів, звідки родом вже популярний боксер Дмитро Митрофанов. Тут ще не провели жодного вечора професіонального боксу, хоча місцеві фани з нетерпінням цього чекають. Одне із завдань TBG - проведення змагань з професійного боксу в регіонах. Через першу задачу - профбокс в регіони - ми також даємо можливість боксерам з регіонів показати свою майстерність на професіональному рингу. Ми вже заручилися підтримкою ТБ-партнера, адже профбокс не може бути успішним без телебачення. Тому завдання номер один - укладення довгострокового партнерства з одним з телеканалів. Сподіваюся, зовсім скоро ми про це оголосимо. Ще однією особливістю нашої компанії є популяризація поясу національного чемпіона - чемпіона України», - запевняє Аліна Шатернікова.

8 турнірів в 2020 році

Стратегічним завданням для Top Boxing Generation, на думку Влада Єлісєєва, стане «вирощування» топ-боксерів.

«Ми повинні виправдовувати назву нашої компанії. Розраховуємо прийти до цього завдяки грамотній селекційній роботі. Всього в 2020 році плануємо провести 8 боксерських шоу. ТВG - це компанія, яка готова до будь-якого виду співпраці. Ми плануємо і копромоушн (коли дві або більше промоутерських компаній проводять боксерський вечір - прим. Ред.), І організацію власних шоу», - стверджує Єлісєєв.

Шатернікова переконана, що професіональний бокс в Україні може стати успішним комерційним продуктом

«Будь-який вид спорту може бути успішним, якщо проводити не просто змагання, а робити спортивне шоу, де в першу чергу враховуються інтереси глядачів. Глядач - як в залі, так і на ТБ - головний споживач продукту. Організатор івентів повинен цілеспрямовано вивчати ринок спортивної аудиторії і придумувати різні фішки, щоб глядач із задоволенням ходив на спорт. Професіональний бокс - популярний вид спорту, його люблять, він має стабільно високі телерейтинги в Україні.

Однак стандарти ТБ постійно змінюються, і за цим потрібно пильно стежити. І відповідати високим стандартам. Не чекайте успіху, якщо робите ТБ-продакшн, заощадивши на світлі і декорації залу. Коли кожна деталь боксерського івенту організована перфектно, тоді і глядачі купують квитки, і телевізійні рейтинги на висоті. І для бренду-партнера - хороший результат взаємодії. TBG – не олдскульна компанія, ми дуже динамічні, постійно вивчаємо споживача боксу і медійний ринок. Віримо, що зможемо зробити наш продукт комерційно успішним», - вважає екс-чемпіонка світу.

Фото: Top Boxing Generation