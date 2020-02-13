ФК "Шахтар" переміг "Волинь" у контрольному матчі

Футболісти донецького "Шахтаря" у селі Щасливе Київської області провели в четвер спаринг з луцькою "Волинню".

Гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь чемпіонів України. Донеччани забили по м'ячу у кожному з таймів, повідомляє Укрінформ.

"Волинь" після 19-ти турів посідає друге місце в турнірній таблиці Першої ліги українського чемпіонату.

Додамо, що перший офіційний матч у 2020 році "Шахтар" проведе 20 лютого проти португальської "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у Харкові. Зустріч у відповідь пройде в Лісабоні 27 лютого.