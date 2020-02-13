ФК “Карпати” отримав в оренду стадіон “Україна” у Львові

Футбольний клуб “Карпати” отримав у довгострокову оренду стадіон “Україна” у Львові.

Договір оренди укладуть на 8 років. Відповідну ухвалу сьогодні, 13 лютого, підтримали 56 депутатів на сесії Львівської міської ради. Про це повідомляє “Форпост”.

“Сьогодні, 13 лютого, на сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу передачу в довготривалу оренду ФК "Карпати" землі стадіону "Україна" за адресою вул. Липова Алея, 5. Загальна площа території - 8,1 га. За це "Карпати" платитимуть місту 2,15 мільйона грн на рік. Футбольна команда матиме можливість проводити там тренування, а також планує реконструювати стадіон”, - йдеться в повідомленні.

Обов'язковою умовою оренди є створення міськрадою Народної команди “Карпати“ та безоплатна передача корпоративних прав ФК “Карпати“ у власність територіальної громади міста Львова.

В обмін міськрада обіцяє фінансування на розвиток футболу, зокрема, дитячого.

На стадіоні хочуть провести ремонт роздягалень та душових для спортсменів, пункту для диспетчерів, переобладнати трибуни, скоротивши кількість місць до 15 тисяч, облаштувати VIP-ложі та провести реконструкцію "верхніх" і "нижніх" полів.

Окрім того, у планах також є створення спортзалу, клубної спортивної школи та музею “Карпат”. Поблизу облаштують відкриту автостоянку на 103 місця, підземну парковку для 310 авто та багаторівневий паркінг на 400 авто.

Фото: fclviv.com.ua