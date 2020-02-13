Біатлон: Норвегія виграла мікст чемпіонату світу, Україна - п'ята

54-й чемпіонат світу з біатлону стартував 13 лютого в італійському місті Антгольц-Антерсельва класичною змішаною естафетою 2х6+2х7,5 км.

Першою на фініші була збірна Норвегії (Марте Рейселанд, Тіріль Екгофф, Йоганнес Бьо та Тар'єй Бьо), яка показала час 1 годину 2 хвилини 27,7 секунди і використала 7 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" здобула Італія (15,6 секунди відставання, 6 додаткових патронів), "бронзу" - Чехія (+30,8, 2 патрони).

Українська збірна, за яку виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, прийшла на фініш п'ятою. У нашої команди 56,1 секунди відставання,7 додаткових патронів та 1 штрафне коло).

Загалом у гонці взяли участь 27 збірних.

Завтра на чемпіонаті світу пройде жіночий спринт, у суботу - чоловічий. На 16 лютого заплановані гонки переслідування. 18 лютого відбудеться жіноча індивідуальна гонка, 19-го - чоловіча. Продовжаться змагання 20 лютого одиночною змішаною естафетою (сингл-мікст). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Завершать змагальну програму ЧС-2020 23 лютого масстарти.